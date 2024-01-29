«أوقاف كفر الشيخ» تنظم 5 ندوات عن الإمام القرطبي اليوم

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، عن تنظيم 5 ندوات في 5 مساجد كبرى بالمحافظة، اليوم الاثنين، ضمن البرنامج العلمي «أئمة التفسير وجهوهم العلمية والدعوية»، تحت عنوان «الإمام القرطبي.. نشأته وحياته وجهوده العلمية والدعوية»، ضمن 66 ندوة تُنظمها وزارة الأوقاف بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية.

تنظيم 5 ندوات علمية بالمساجد الكُبرى بكفر الشيخ

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنّ وزارة الأوقاف تُنظم 66 ندوة بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، اليوم الاثنين، في إطار البرنامج العلمي «أئمة التفسير وجهوهم العلمية والدعوية»، تحت عنوان «الإمام القرطبي.. نشأته وحياته وجهوده العلمية والدعوية»، وسيتم تنظيم 5 ندوات بمساجد «عباس عبيدي بإدارة سيدي سالم غرب، والكبير بقرية أبو طبل بمركز كفر الشيخ، والفتح بكفر الشيخ، وعبد العال بدسوق، وبندق بقرية محلة مالك بمركز دسوق».

عقد الندوات عقب صلاة العشاء

وأشار «بسيوني»، إلى أنّه يتم عقد الندوات عقب صلاة العشاء اليوم، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أنّ ذلك يأتي برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.