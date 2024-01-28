مقاهي كفر الشيخ تمتلئ بالجماهير لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

توافدت أعداد كبيرة من المشجعين وجماهير محافظة كفر الشيخ، إلى المقاهي ومراكز الشباب، لمشاهدة مباراة مصر والكونغو، التي بدأت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

مقاهي كفر الشيخ تمتلئ بالمشجعين

وامتلأت مقاهي كفر الشيخ بالمشجعين، الذين حرصوا على مؤازرة «الفراعنة»، لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، كما فتحت مراكز الشباب والأندية الرياضية أبوابها أمام الأعضاء والجماهير لمشاهدة مباراة مصر والكونغو، وحرصت الجماهير على التقاط الصور التذكارية، فضلا عن حمل أعلام مصر.

ويطمع جماهير المنتخب الوطني في حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب الكونغو

نتائج مصر في دور المجموعات

وخاض منتخب مصر 3 مباريات في دور المجموعات بطولة أمم أفريقيا، انتهت جميعها بالتعادل الإيجابي 2 - 2.

وتأهل المنتخب في المركز الثاني للمجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، وأحرز 6 أهداف، وسكنت شباكه 6 أخرى.