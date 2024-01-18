«يعقوب الشاروني».. رائد أدب الأطفال

قررت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، اختيار اسم كاتب الأطفال الكبير «يعقوب الشارونى»، شخصية معرض الطفل هذا العام، بوصفه أحد أبرز رواد أدب الطفل فى العالم العربى، لما له من إسهام ثقافى عظيم، وإنتاج أدبى أقل ما يوصف به أنه شديد الغزارة والتنوع والتأثير، فضلاً عن استلهام معظم مؤلفاته من التراث الشعبى المصرى، إلى جانب تأثيره فى أجيال من القراء والكتَّاب، حيث رحل الكاتب الكبير عن عالمنا فى 23 نوفمبر 2023، عن عمر ناهز 92 عاماً، تاركا وراءه إرثاً إبداعياً ضخماً، أثرى به المكتبة المصرية والعربية فى مجال أدب الأطفال.

وأعادت هيئة الكتب إصدار عدد من مؤلفاته، فضلاً عن إعداد كتاب احتفائى عنه، يضم شهادات كتبها عدد وافر من الكتاب، من مختلف الأجيال، امتازت جميعها بطابع المحبة، وجاء تحت عنوان «فى محبة يعقوب الشارونى»، وكتب تلك الشهادات كُتاب من مصر والوطن العربى، ومن إيطاليا والصين والهند، كما تُصدر الهيئة مجموعة من مؤلفات الراحل، من بينها «أجمل حكاياتنا العربية»، و«البخلاء»، و«حكايات إيسوب»، و«زهرة السعادة»، ومسرحية «أبطال بلدنا».

ولد «الشارونى» فى 10 فبراير 1931 بالقاهرة، ودرس القانون فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة، حصل على ليسانس الحقوق عام 1952، ثم دبلوم الدراسات العليا فى الاقتصاد السياسى عام 1955، ودبلوم الدراسات العليا فى الاقتصاد التطبيقى عام 1958، وبدأ حياته العملية محامياً بهيئة قضايا الدولة، ثم التحق بوزارة الثقافة عام 1969، حيث شغل العديد من المناصب، من بينها مراقب عام ثقافة الطفل، مدير عام الثقافة الجماهيرية، مدير عام التدريب، مدير عام الشئون القانونية، مستشار وزير الثقافة ووكيل الوزارة، ورئيس المركز القومى لثقافة الطفل.

«الحكايات الشعبية» أبرز أعماله.. أُعيد صياغتها ونشرها فى العديد من الدول العربية

أثرى الراحل المكتبة العربية بالعديد من الأعمال الأدبية المميزة، التى حظيت باهتمام كبير من النقاد والقراء، ومن أبرز أعماله «الحكايات الشعبية»، التى أُعيد صياغتها ونشرها فى العديد من الدول العربية، كتب «المكتبة الخضراء»، وهى سلسلة تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتوسيع مداركهم، تضمنت العديد من القصص والروايات والمسرحيات.

وحصد يعقوب الشارونى العديد من الجوائز والأوسمة، تقديراً لجهوده فى مجال أدب الأطفال، وأبرزها جائزة الدولة التقديرية فى مجال الآداب عام 2020، جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال عام 2001، جائزة التميز العلمى من جامعة حلوان عام 2012.

كان «الشارونى» من أهم الأصوات فى مجال أدب الأطفال فى مصر والعالم العربى، حيث تميزت أعماله بأسلوبها البسيط والسهل، وبقدرتها على جذب انتباه الأطفال وإثارة اهتمامهم، فضلاً عن تميزها بتناولها لموضوعات متنوعة، تضمنت القصص والروايات والمسرحيات والحكايات الشعبية، بالإضافة إلى موضوعات فلسفية واجتماعية.

وكان «الشارونى» مؤمناً بأهمية أدب الأطفال، ودوره فى تنمية شخصية الطفل وتكوينه الفكرى والثقافى، وسعى من خلال أعماله إلى تقديم نموذج أدبى متميز يلبى احتياجات الأطفال، ويساعدهم على النمو والتطور، ورغم رحيله عن عالمنا فإن إبداعه سيظل خالداً فى المكتبة المصرية والعربية، وسيظل مصدر إلهام للأجيال الجديدة من المبدعين.