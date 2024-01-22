رئيس القومي لثقافة الطفل: يعقوب الشاروني آخر جيل رواد أدب الطفل

قال محمد عبدالحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إنّ الكاتب الراحل يعقوب الشاروني آخر جيل الرواد الذين وهبوا حياتهم للكتابة للأطفال، إذ اختارته اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب كشخصية الطفل لهذا العام، مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي خصصت جائزة للطفل وهي «جائزة المبدع الصغير».

وأضاف ناصف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر «القناة الأولى والفضائية المصرية»، من تقديم الإعلامية بسنت الحسيني: «القاعة الرئيسية ستشهد 5 ندوات رئيسة تتناول كل أعمال يعقوب الشاروني في المسرح والتاريخ ورواية اليافعين ودوره مع المواهب ودوره كمسؤول ثقافي، حيث أدار المركز القومي لثقافة الطفل».

وتابع: «يعقوب الشاروني طبق فكرة تواصل الأجيال بشكل جيد جدا، كما نشرت له الهيئة 7 كتاب ستعرض في المعرض بالإضافة إلى كتاب عن سيرته بعنوان في محبة يعقوب الشاروني من إعداد الكاتب الصحفي أحمد عبدالنعيم».