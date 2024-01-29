حملة لعزل وتأمين أعمدة الإنارة في «الضواحي» ببورسعيد لمواجهة الأمطار

نظم حي الضواحي ببورسعيد، اليوم، حملة مكبرة لعزل وتأمين أعمدة الإنارة العامة بعدد من شوارع الحي، بالتزامن مع سقوط الأمطار التي شهدتها بورسعيد.

عزل وتأمين أعمدة الإنارة العامة

وقالت سمر الموافي رئيس حى الضواحي، إن إدارة الكهرباء بحي الضواحي قامت بأعمال عزل وتأمين أعمدة الإنارة العامة وتركيب أبواب عازلة بعدد من شوارع الحي منها امتداد شارع 23 ديسمبر بالتزامن مع سقوط الأمطار، مؤكدة إعلان حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس.

وشملت الأعمال تأمين أعمدة الإنارة العامة ضمن توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف أعمال عزل وتأمين الأعمدة والكابلات وتدعيم شبكة الإضاءة العامة واتخاذ الإجراءات المشددة استعدادا لفصل الشتاء واستقبال موسم الأمطار.

استعدادات مكثفة لمواجهة تقلبات الطقس

وأكدت رئيس الحي استمرار حملات عزل وتأمين أعمدة الإنارة العامة، والمرور بصفة مستمرة على الشوارع والطرق ومتابعة مستوى الخدمات على أرض الواقع، مع الحل الفوري لمشكلات ومتطلبات المواطنين.

وأشارت رئيس ضواحي بورسعيد إلى أن إدارة الكهرباء بدأت تنفيذ خطة لتأمين وعزل أعمدة الإنارة والكابلات التالفة والمكشوفة مع استكمال أعمال وصيانة شبكة الإنارة العامه بمختلف شوارع ومناطق الحي، ومراقبة الوصلات غير الشرعية للكهرباء، واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين طبقا للقانون والإمكانيات المتاحة.