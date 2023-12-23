محافظ بورسعيد: الانتهاء من أعمال سوق «خديجة» الجديد في حي الضواحي قريبا

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرب الانتهاء من أعمال إنشاء سوق «خديجة» الحضاري، ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة بحي الضواحي، في إطار خطة المحافظة لإزالة كل الاسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة.

مظهر حضاري لائق

وأشار محافظ بورسعيد، إلى وصول العمل بسوق خديجة الجديد لمراحل متقدمة لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري لائق، مشيرا إلى مواصلة تطوير منطقة خديجة «ا» و«ب»، والتي تتضمن رصف ورفع كفاءة الطرق وتطوير مناور العمارات من الخارج، ومعالجة الصرف الصحي من الخارج، وعمل شبكة بالوعات أمطار، وإعادة الشيء لأصله، وإزالة الأرصفة ووضع طبقة الأسفلت النهائية بالشوارع الداخلية.

افتتاح سوق «خديجة» في أعياد النصر

وأوضح محافظ بورسعيد، أن الأعمال وصلت لمراحل متقدمة، استعدادا لافتتاحه بمناسبة أعياد النصر، موجها بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء السوق الحضاري وتحقيق مظهر حضاري، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.