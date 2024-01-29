«الأرصاد» تحذّر من الوقوف أسفل أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأمطار المتوقع سقوطها اليوم لن تقتصر على المحافظات الساحلية، وتمتد إلى المناطق الداخلية، وتكون متوسطة على مدن القناة وجنوب الوجه البحري، وتمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وتكون خفيفة في مجملها وتزيد عن خفيفة على بعض المناطق، لكنها لن تؤثر على الأنشطة اليومية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا شرف في برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى»، أنّ تأثير الأمطار اليوم سيكون على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، خاصة مع استمرارية سقوط الأمطار، حيث يُتوقع استمرار الحالة الجوية المضطربة حتى الخميس المقبل، حيث نعيش أجواء منخفضة بدرجات حرارتها على مدار الأسبوع، خاصة في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

الابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ضرورة الابتعاد تماما عن أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، وألواح الإعلانات المعدنية في الشوارع والمباني المتهالكة، والقيادة بهدوء تام خلال سقوط الأمطار، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، خاصة في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.