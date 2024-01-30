مدينة العلمين الجديدة.. مقصد سياحي متميز في إجازة نصف العام

تعد مدينة العلمين الجديدة أحد أشهر المعالم السياحية في محافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي، خلال الفترة الأخيرة، وذلك لما تتمتع به من مقومات سياحية متنوعة، حيث تقع المدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتضم العديد من الشواطئ الرملية ذات المياه الصافية، بالإضافة إلى مجموعة من الأحياء السكنية والتجارية، والعديد من المعالم السياحية والترفيهية.

ويقبل على زيارة مدينة العلمين الجديدة الزائرون من المصريين والأجانب، حيث يحرصون على الاستمتاع بجمال المدينة وطبيعتها الساحرة، وزيارة جميع المناطق المختلفة بها، والأحياء والتعرف على مكوناتها، والاستمتاع بأجمل الأماكن الجديدة، خاصة خلال موسم الشتاء وإجازة نصف العام.

رحلات سياحية في العلمين الجديدة بإجازة نصف العام

ويجري تنظيم العديد من الرحلات السياحية، إلى مدينة العلمين الجديدة في إجازة نصف العام، حسب صالح العشيبي، مدير شركة سياحية لـ«الوطن»، ويفضلها الأسر والشباب، من خلال جولة سياحية لأهم المعالم السياحية بها، على البحر، والمدينة الترفيهية، وتناول الأطعمة في المطاعم والجلوس في الكافتريات المطلة على ساحل البحر المتوسط مباشرة، وزيارة المولات التجارية الشهيرة بها والتعرف على جميع الأحياء الجديدة بها، والتي يتفاعل معها المواطنين؛ لمعرفة ما يجري بناؤه على أرض مصر.

أبرز المعالم السياحية في مدينة العلمين الجديدة

وتتمتع مدينة العلمين عروس الساحل الشمالي، بموقع استراتيجي متميز في وسط الساحل بالقرب من الإسكندرية والبحيرة ومدينة مرسي مطروح، طبقًا لمحافظ مطروح اللواء خالد شعيب، لـ«الوطن»، كما يوجد بها العديد من الأماكن السياحية منها فنادق تقع علي أجمل شواطئ في العالم، تتمتع بالألوان الفيروزية التى تجذب العين إليها، والرمال البيضاء، والكورنيش والممشي السياحي، والأبراج السياحية الشاهقة الارتفاع، والمدينة التراثية والفنون، والتي تجمع تراث العلمين ومطروح والصحراء الغربية والموروث الثقافي القديم، والمدينة الترفيهية، والمتاحف الأثرية التي يوجد بها جميع القطع الأثرية المختلفة التي يزورها السياح والمصريين من جميع المحافظات.

مدينة من الجيل الرابع

وذكر محافظ مطروح، أن العلمين مدينة من مدن الجيل الرابع صديقة للبيئة جري تنفيذ المناطق السكنية بها السخانات تعمل بالطاقة الشمسية، الطاقة البديلة التي تحافظ علي البيئة وتوفر استهلاك الطاقة الكهربائية، كما تعكس لزائريها مدى اهتمام الدولة بإنشاء مدن جديدة لتستهدف من خلالها 4 مليون مواطن للإقامة بها، في ظل توافر جميع الخدمات، وإنشاء عدة جامعات حديثة بها مثل جامعة العلمين الدولية، والمدينة الصناعية، وفرع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلي الملاعب والمساحات الخضراء، ودور السينما والأماكن الترفيهية والتي وضعتها في مكانة سياحية بارزة، كأحد أشهر الوجهات السياحية في مصر.