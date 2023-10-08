رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الإسكان يستعرض موقف المشروعات المختلفة في مدينة العلمين الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
01:04 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق

إستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، فى إجتماع عقده اليوم بالمدينة، لمتابعة سير العمل، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات

وأصدر الدكتور عاصم الجزار، تعليمات مشددة بتشكيل فرق عمل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، للتواجد على مدار الـ24 ساعة، بمواقع العمل بمختلف المشروعات، لمتابعة الموقف التنفيذى على مدار الساعة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات بأسرع وقت.

ووجه وزير الإسكان، بتكثيف أعداد العمالة بجميع مواقع العمل بمختلف المشروعات، والعمل فى ورديات على مدار اليوم، والتعامل بجدية وحزم وحسم، مع المقاولين المتقاعسين عن التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات.

وفى نهاية الاجتماع شدد الوزير على أنه لن يتم التسامح فى أى تقصير، سواء فى التوقيتات، أو جودة التنفيذ.

مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التى تنفذها الوزارة

وأشار وزير الإسكان إلى أن مدينة العلمين الجديدة، تضم عدداً من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها، وتشمل أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحى اللاتينى، ومشروع "سكن مصر" للاسكان المتوسط، والمدينة التراثية، وغيرها من المشروعات، موضحاً أن مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها.

اقرأ المزيد:

وزير الإسكان يتفقد عددا من المشروعات في مدينة العلمين الجديدة

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ18.. الشروط ومقدم جدية الحجز

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «المركزي للتعمير» بالإسكندرية

الإسكان تعلن عن شروط تحويل الحجز بمشروعات «سكن كل المصريين»

وزارة الإسكان تعلن تفاصيل أعمال إصلاح تسريب خط مياه القاهرة الجديدة