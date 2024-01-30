موجة طقس سيئ تضرب البلاد اليوم.. وتحذير لهذه الفئات من مغادرة المنزل

تحذيرات شديدة وجهتها هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة الذي يعتبر الأبرد في ليالي الشتاء نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط في كتل هوائية شمالية، وأيضا غطاء سحابي ممطر، بشكل كبير على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ويصاحبه أيضا سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وسقوط قطع ثلجية، الأمر الذي يجعل الكثير من المواطنين يبحثون عن طرق الوقاية من مخاطر الطقس، خاصة الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة.

بداية من اليوم الثلاثاء حتى الجمعة المقبلة تشهد البلاد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، حيث يكون الأمر صعبا للغاية، خاصة في المناطق الساحلية بمطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، التي تتعرض لسقوط أمطار غزيرة ورعدية تتسب في سقوط قطع ثلجية وحبات البرد مع نشاط رياح واضطراب في حركة الملاحة الجوية على هذه المناطق، وفقا لما ذكره الدكتور محمود القياتي، خبير الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

فئات ممنوعة من الخروج

فئات عديدة يجب عليهم عدم الخروج من المنزل من أجل تفادي مخاطر الطقس القارس ومنها الأشخاص مرضى الربو والحساسية وأيضا الذين يعانون من نقص في المناعة وكبار السن، بالإضافة إلى الأطفال وأيضا الحوامل والأشخاص المدخنين مرضى ‏قصور الغدة الدرقية وكذلك ‏مرضى السكر، وذلك لأن سوء أحوال الطقس يؤثر بدوره في مضاعفة معدلات حدوث الأزمات الربوية وفقا لما ذكره الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

نصائح لتجنب الطقس البارد

هناك العديد من النصائح التي يجب على المواطنين اتباعها خلال الطقس القارس الذي تتعرض له البلاد خلال الساعات المقبلة، والتي منها:

- غسل الأنف والعين والوجه.

- الغرغرة حال استنشاق أي أتربة أو أدخنة.

- تجنب الخروج من البيت حال انتشار العواصف والأمطار.

- ارتداء الكمامة حال الخروج للشارع.

- التباعد الجسدي حال التعامل مع الآخرين.

ويتسبب الطقس البارد في انتشار العديد من الفيروسات التنفسية بين الأشخاص ومنها الإنفلونزا، متحور كورونا، فيروسات تصيب بنزلات البرد، وأيضا التنفسي المخلوي، ما يؤدي إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي يهدد حياة العديد من الأشخاص كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى، والنساء الحوامل وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك»، لذلك يجب على الأشخاص توخي الحذر.