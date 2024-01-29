«اللي جاي أصعب».. خبير أرصاد يفجر مفاجأة حول الطقس ويحذر هؤلاء

تغيرات جوية شديدة تشهدها الفترة الحالية في كل البلاد نتيجة تأثرها بمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط، ويتسبب في كتل هوائية شمالية مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بحسبما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها، مشيرة إلى أنه يؤثر غطاء سحابي كثيف من السحب الممطرة، بشكل كبير على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ويصاحبه أيضا سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

أمطار غزيرة الأيام المقبلة

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود القياتي، خبير الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأيام المقبلة بداية من غد الثلاثاء حتى الجمعة المقبلة تشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، ما يجعل الوضع صعبا للغاية، خاصة في المناطق الساحلية بمطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، حيث تكون هناك أمطار غزيرة ورعدية تتسب في سقوط قطع ثلجية مع نشاط رياح واضطراب في حركة الملاحة الجوية على هذه المناطق، بالإضافة إلى وجود غطاء سحابي ممطر.

وتابع خبير الأرصاد أن تشهد أيضا السواحل الشرقية مثل محافظة بورسعيد ودمياط وشمال سيناء ومحافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناه أمطار متوسطة وتكون خفيفة على محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة في تلك الأيام تكون ما بين 15 و16 درجة مئوية في فترة النهار وتصل إلى 9 درجات مئوية في الليل، مضيفا أن الوضع قد يتحسن يومي السبت والأحد وتكون هناك أمطار خفيفة.

حالة الطقس

ونصح «القياتي» المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لأنه يكون هناك صقيع في فترة الليل يتكون على مناطق شمال الصعيد في وسط سيناء، كما أن تسجل درجة الحرارة في سانت كاترين صفر درجة مئوية، ويجب أيضا على السائقين في المناطق الساحلية ضرورة توخي الحذر لأن الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى انخفاض مستويات الرؤية الأفقية على الطرق.