شريف حلمي بعد أزمته الصحية: «تعلمت أن الدنيا لا تساوي شيء»

كشف الفنان شريف حلمي، خلال ندوته التي أقيمت في جريدة «الوطن» عن الدروس التي تعلمها بعد الأزمة الصحية التي مر بها في حياته مؤخرا وتسببت في خضوعه إلى عملية جراحية.

شريف حلمي يكشف الدروس التي تعلمها من مرضه

وقال الفنان شريف حلمي إنه تعلم أننا لا شيء في هذه الحياة، «ربنا سبحانه وتعالى كبير وكأنها رسالة، جاي يقولي أنت ممكن في لحظة الدنيا دي كلها باللي فيها ولا شيء، وكان كل همي إن ابني وبنتي يبقوا مستورين، عرفت إني رايح في حتة تانية خالص وفكرة إحساسك إنك بتقعد تراجع حياتك تشوف زعلت مين ومحاسبة مع النفس والعودة إلى الله، الإنسان ضعيف وبنيجي في الأوقات اللي زي دي مفيش غير ربنا».

وكشف شريف حلمي أنه اقترب في هذه الفترة إلى الله بشكل كبير وبدأ يردد الأذكار بأعداد كبيرة قائلا: «من ساعتها لحد دلوقتي وأنا مكمل، علشان نعم ربنا على الإنسان كبيرة جدا، أنا في لحظة كنت بموت والناس بدأت تتعامل معايا على أساس كدا، وخاصة إننا في الفترة دي كنا لسه مصدومين في أشرف مصيلحي».