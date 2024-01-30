شريف حلمي: أشرف زكي ورامز جلال وعادل إمام ساندوني في أزمتي الصحية

كثير من الفنانين وقفوا بجوار الفنان شريف حلمي في أزمته الصحية التي عانى منها مؤخرا، وتسببت في خضوعه لعملية جراحية، وكشف عن هذا الأمر خلال ندوته في جريدة الوطن.

شريف حلمي يكشف عن الفنانين الذين ساعدوه في أزمته الصحية

قال الفنان شريف حلمي إن أول هؤلاء الفنانين هو الفنان أشرف زكي نقيب الفنانين، الذي كان معه منذ اللحظة الأولى ولم يتركه ثانية واحدة، وكذلك الفنان أيمن عزب، وتابع «مقدرش أنسى دور منير مكرم وكذلك الفنانة نهال عنبر اللي كانت معايا في التليفون اول بأول وأتمنى كل نقابات مصر تبقى بتتعامل مع أعضائها زي النقابة بتاعتنا ما بتتعامل».

وتابع شريف حلمى بأنه عندما دخل في هذا الأمر اكتشف أنه ليس الوحيد ولكن نقابة الممثلين برئاسة دكتور أشرف زكي ترعى الكثيرين، قائلا «دكتور أشرف بيجمع فلوس من كتير من النجوم اللى يمكن مبيعلنوش وعاملين جروب مع دكتور أشرف وبيعالجوا ناس من زمايلنا عندهم أمراض مزمنة، ناس مقدرش أنسى فضلهم أبدا».

وأضاف حلمى قائلا «وكمان كان هناك رامز جلال ومحمد هنيدي وأستاذ عادل إمام وأسرته المحترمة، ناس حبايبي كتير سألوا عليا وزمايلي وكل أصحابي القريبين وكانت كل الناس بتكلمك تقويك تديلك أمل وأنا كنت بعتبرهم بيطيبوا خاطري».