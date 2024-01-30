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معرض القاهرة الدولي للكتاب

 حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 30-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:02 ص | الثلاثاء 30 يناير 2024
برج الميزان

برج الميزان

برج الميزان من الأبراج الهوائية المثيرة للاهتمام، التي يحكمها كوكب الزهرة المسئول عن الجمال والمال، لذا يعرف بأنه جميل الملامح، عاشق للفن وسماع الأغاني، وهو شخص متفائل يمتلك قدرا من الذكاء، ويجيد التنوع في الملابس واختيار الألوان، منصف للعدالة بشكل كبير.

ومن مشاهير برج الميزان الزعيم الهندي المهاتما غاندي، والمطرب الكبير عمرو دياب، وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 30-1-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الميزان، أنك بحاجة للتخلص من الملل والروتين اليومي في العمل، وتنصحك بأن تضع خططا جديدة بالمشاركة مع زملائك، والحافظ على هدوئك خلال الحديث مع مديرك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

تنصحك الأفلاك بألا يدفعك أحد للشعور بالذنب تجاه تصرفاتك، وتجاهل ما يزعجك، وقدم الحب لنفسك وتخلص من أي مؤثرات خارجية.

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بقلم صفية النجار