«طوارئ القناة»: انخفاض جديد في درجات الحرارة ورياح شديدة اليوم

تشهد مدن القناة وسيناء خلال الساعات القليلة المقبلة انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة، تصل إلى أدنى مستوياتها منذ بدء فصل الشتاء، إذ تصل درجة الحرارة الصغرى في مدينة الإسماعيلية، إلى 10 درجات مئوية ليلًا.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء، إن الأجواء الشتوية مستمرة في مدن القناة، مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة الإسماعيلية غدًا 16 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات مئوية.

نشاط رياح في مدن القناة

وتشهد مدن القناة نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتنتشر الرياح في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأكد بيان الشبكة الوطنية للطوارئ، أنه من المتوقع أن يسود غدًا طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، محذرة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية في الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل.

الأرصاد الجوية: حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي، إنّ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق القريبة من القاهرة الكبرى.