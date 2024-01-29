طقس شديد البرودة بالإسكندرية حتى نهاية الأسبوع.. أمطار ونشاط للرياح

أعلنت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه طقس شديد البرودة، يصاحبه سقوط أمطار غزيرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، بحسب ما أكدته هيئة الأرصاد الجوية، تزامنا مع ارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار ونشاط شديد للرياح.

طقس شديد البرودة في الإسكندرية

وأكدت غرفة عمليات الإسكندرية، أن سرعة الرياح تصل من 60 إلى 70 كيلومترا في الساعة، ما ينتج عنه طقس شديد البرودة مصحوباً بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وتستمر هذة الحالة من الطقس السيئ حتى نهاية الأسبوع، وبحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإنه من المتوقع غدا الثلاثاء سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على الإسكندرية ومطروح والبحيرة، وتستمر هذه التوقعات ليومي الأربعاء والخميس.

استمرار حالة الطوارئ

وأوضحت غرفة عمليات الإسكندرية، أن محافظة الإسكندرية بجميع الأجهزة المعنية مستمرة في رفع درجة الاستعداد والطوارئ للتعامل الفوري مع الأمطار الغزيرة في جميع أحياء الإسكندرية، مع انتشار سيارات الصرف الصحي.

وشددت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية على المواطنين بالتعامل بحذر مع هذا الطقس شديد البرودة، وارتداء الملابس الثقيلة، والإبلاغ الفوري عن أي تجمعات للمياه من خلال رقم طوارئ غرفة العمليات 114 من التليفون الأرضي.