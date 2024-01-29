تحذير من طقس الغد.. سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة ورياح شديدة

من المتوقع أن يستمر تأثير المنخفض الجوي القادم على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة وزيادة نشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، غدا الثلاثاء.

حالة الطقس غدا

وكشف تقرير تفصيلي صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود نشاط للرياح بسرعات تصل إلى 42 كيلومترا في الساعة فى طقس الغد، وذلك على القاهرة والسواحل الشرقية والغربية ومحافظات شمال الدلتا، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وجنوب الوجه البحري، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة العظمي على جميع المحافظات.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وتشهد السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري امطار فى حالة الطقس غدا، إذ ستكون بين غزيرة ومتفاوتة الشدة، وتمتد الى جنوب الوجه البحري بأمطار متوسطة وخفيفة الشدة حيانا، بنسب تتراوح من 40 لـ70 %، وقد تمتد خلال ساعات المساء خفيفة الى مناطق متفرقة من القاهرة الكبري، كما يسود طقس غائم جزئيا على جميع أنحاء الجمهورية طوال ساعات النهار، بسبب الغطاء السحابي الذى يجحب ظهور أشعة الشمس معظم ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الححرارة المتوقعة غدا على جميع محافظات الجمهورية، وفقا للبيان التفصيلي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.