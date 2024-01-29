رياح وأمطار غزيرة.. طقس الأيام المقبلة «شتوي بامتياز» بالمحافظات

حالة من عدم الاستقرار، يشهدها الطقس خلال الأيام المقبلة، على خلفية الانخفاض المستمر في درجات الحرارة في فصل «شتوي بامتياز»، يصاحبه نشاط للرياح بسرعات كبيرة في بعض المناطق، واضطرابات في حركة الملاحة نتيجة ارتفاع الأمواج، وتكاثر السحب وتساقط الأمطار التي تصل إلى رعدية على فترات متقطعة.

ترصد «الوطن»، بحسب غرف عمليات المحافظات، أن حالة طقس الأيام المقبلة بدايةً من الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل كالآتي:

طقس غدا الثلاثاء

يشهد طقس الثلاثاء، الموافق 30 يناير، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة أحيانا على مناطق بالسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وعلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة أيضًا.

كما تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء سقوط أمطار متوسطة على فترات متقطعة.

أما سرعة الرياح فتصل إلى 60 كيلو في الساعة، وارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار في البحر المتوسط.

أما حالة طقس الأربعاء 31 يناير 2024، فتشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فيما تصل سرعة الرياح لـ60 كيلو في الساعة وارتفاع الموج من 2.5 - 4 أمتار.

طقس الخميس الموافق 1فبراير

تمتد الأمطار إلى طقس يوم الخميس الموافق 1 فبرابر 2024، وتكون غزيرة إلى رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وخفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما يشهد طقس الخميس المقبل، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبحسب غرف العمليات بالمحافظات، يشهد طقس الجمعة 2 فبراير، أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال محافظات الوجه البحري، تمتد إلى خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.