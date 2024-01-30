«تموين الإسكندرية» تضبط مصنع أعلاف لحيازة منتجات مجهولة المصدر

أكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بـ«تموين الإسكندرية»، إن إدارة تموين العجمي، برئاسة ريهام عبد القادر، مديرة الإدارة، ومحمد الشافعي، مفتش الإدارة، شنت حملات تموينية، أسفرت عن تحرير 5 محاضر.

وأوضح «القلش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحاضر جاءت كالتالي:

- تحرير محضرين إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.

- تحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- تحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات.

- تحرير محضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

ضبط مصنع أعلاف

وأشار معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بـ«تموين الإسكندرية»، إلى أن المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أصدر تعليمات مشددة لإدارات التموين لتكثيف الحملات.

وشنت إدارة العجمي حملة بالاشتراك مع مباحث التموين، وجرى تحرير المحاضر الآتية، عن تحرير محضر ضد مصنع أعلاف، وذلك لحيازة:

- 80 جوال تبن شمر زنة الواحد 50 كيلو جراما بدون بيانات.

- 800 جوال تبن برسيم حجازي، وزن الواحد 50 كيلو جراما بدون بيانات.

- 400 جوال شعير، وزن الواحد 50 كيلو جراما مجهول المصدر.

كما جرى تحرير محضر ضد محل لبيع الدقيق، لحيازة الآتي:

- 35 جوال دقيق حر زنة الجوال الواحد 50 كيلو جراما مجهول المصدر.

- 30 جوال دقيق حر، وزن الجوال 50 كيلو جراما مجهول المصدر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة حيال هذه المخالفات.