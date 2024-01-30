تامر عاشور يحتفل بتصدر أغنية «هيجيلي موجوع» قائمة الأكثر استماعا على «أنغامي»

احتفل المطرب تامر عاشور عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر أغنية «هيجيلي موجوع» قائمة الأكثر استماعًا على «أنغامي» لهذا الأسبوع.

ونشر تامر عاشور قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على «أنغامي»، وكانت أغنية «هيجيلي موجوع» قد احتلت المركز الأول.

أغنية «هيجيلي موجوع» لتامر عاشور

طرح الفنان تامر عاشور، مؤخرًا أغنيته الجديدة «هيجيلي موجوع»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.