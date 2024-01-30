«لا حياة لمن تنادي».. احتجاز امرأة أمريكية في الهواء لمدة 15 ساعة

قضت امرأة أمريكية 15 ساعة من الرعب، في أثناء انتظارها في «التلفريك» المعلق فوق المنحدرات، في منتجع للتزحلق بسييرا نيفاد، بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، نهاية الأسبوع الماضي.

حظ سيء

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، قالت السيدة، إنها لم تكن تمتلك أي هاتف أو إضاءة، وركبت «التلفريك» المعلق الخميس الماضي، وبقيت مونيكا لاسو، نحو 15 ساعة في الهواء، دون أن يأتي أحدًا لمساعدتها.

لا حياة لمن تنادي

وتذكر مونيكا لاسو، لشبكة «سي إن إن»، أنه لم يسمعها أحدًا عندما كانت تنادي وتبكي حتى بدأت في فقد صوتها، وقضت ليلتها الحزينة في التلفريك تفرك قدميها لمواجهة درجة الحرارة المتجمدة، التي تصل إلى -5 درجة مئوية في تلك الليلة.

الأصدقاء ينقذون مونيكا

وكان موظفو المنحدر يمرون تحتها دون أن يشعروا بها، وعندها بدأت في الإحباط، ولم يلاحظ موظفو منتجع التزلج وجود المرأة الشابة إلا في صباح يوم الجمعة، حوالي الساعة 8:30 صباحًا، وبينما أبلغ أصدقاؤها، الذين لم يتمكنوا من الاتصال بها، عن اختفائها، شوهدت الشابة في المقصورة، وتعمل سلطات المنتجع على التحقيق في الواقعة حتى الآن، فيما تعافت السيدة من الصدمة التي لحقتها بها وسط ساعات الرعب والثلج.

وبدعم من خدمات الطوارئ، رفضت مونيكا لاسو، دخول المستشفى، وبحسب المنتج لم يكن من المفترض أن تكون الشابة في المقصورة عند الساعة الخامسة مساءً، نظرًا لأنه من المفترض أن يعمل مصعد التزلج فقط بين الساعة 9 صباحًا و4 مساءً.