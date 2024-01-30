الأمطار تضرب 15 محافظة خلال ساعات تزامنا مع بدء نوة الكرم.. رفع درجة الاستعداد

خلال الساعات المقبلة، ستتعرض 15 محافظة إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح. كما ستتعرض المحافظات الساحلية إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وذلك بالتزامن مع نوة الكرم التي تضرب البلاد، حسبما أوردت غرف العمليات المركزية في المحافظات.

أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

ورفعت 15 محافظة وهى: «مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، بورسعيد، دمياط، شمال سيناء، الغربية، الشرقية، المنوفية، القاهرة، الجيزة، القليوبية» حالة الاستعداد القصوى لسقوط الأمطار بها خلال الساعات القادمة، جاء ذلك طبقًا للبيان الصادر عن غرف العمليات المركزية في هذه المحافظات.

كما تشهد المحافظات انخفاضًا في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في المحافظات

وتشهد البلاد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

كما تؤثر نوم الكرم على اضطراب حركة الملاحة البحرية، على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (4-3) متر.

ووجهت الأجهزة المعنية في العديد من المحافظات، بسرعة التعامل مع مياه الأمطار و رفعها لتيسير الحركة، المرورية أمام المواطنين.