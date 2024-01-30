طقس المحافظات خلال 72 ساعة مقبلة.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

تشهد عدد من محافظات مصر حالة جوية مضطربة، يسود فيها طقس متقلب خلال الـ3 أيام المقبلة، تتعرض خلالها للبرودة وانخفاض شديد في درجات الحرارة التي تصل إلى صفر في مدينة سانت كاترين، بالإضافة إلى أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة وغزيرة، وفقا لما حذرت منه غرف عمليات المحافظات.

طقس المحافظات

وكشفت غرف عمليات المحافظات عن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري وتكون متوسطة الشدة على محافظات جنوب الوجه البحري، واضراب حالة البحر المتوسط وارتفاع الموج، وهو غير مناسب تماما لعمليات الصيد والملاحة.

الأحوال الجوية في المحافظات

وحذرت غرفة عمليات المحافظات من تقلبات الأحوال الجوية وارتداء الملابس الثقيلة واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الطبيعية في عدد من المحافظات.