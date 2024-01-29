حالة الطقس في الدقهلية اليوم.. أمطار متوسطة ونشاط للرياح

شهدت محافظة الدقهلية على مدار اليوم، تقلبات في الطقس وانخفاض كبير في درجات الحرارة مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة، حيث شهدت مدينة جمصة سقوط أمطار غزيرة وارتفاع كبير في الأمواج، تليها مدينة المنصورة التي غطت السحب سمائها، مع سقوط أمطار متوسطة الشدة.

حالة الطقس في الدقهلية

وحذرت محافظة الدقهلية، في بيان لها، المواطنين وتحديدا أثناء قيادة السيارة، مع ارتداء الملابس الثقيلة وتجنب السباحة في المناطق الساحلية مثل مدينة جمصة والمنصورة الجديدة، بسبب ارتفاع الأمواج وبرودة الأجواء وشدة الهواء، وتضمنت التعليمات بعدم وقوف المواطنين بجانب الأشجار أو العقارات الآيلة للسقوط تحسبا لأي ضرر، وانتشار سيارات كسح مياه الأمطار في نطاق المحافظة.

شن حملات مكبرة لرفع الإشغالات

كما أوصت محافظة الدقهلية، في بيانها، بأخذ الحيطة والحذر طوال فصل الشتاء، وصيانة الأعمدة والمحولات الكهربائية بشكل يومي وبصفة مستمرة وعدم لمسها أثناء هطول الأمطار، كما شددت على شن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كل ما يعيق حركة السير منعا للتكدس والزحام والتيسير على المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها من خلال غرف العمليات داخل ديوان المحافظة.