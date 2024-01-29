سقوط أمطار على العلمين والساحل الشمالي.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

سقطت أمطار على مدينة العلمين والعديد من المدن والمناطق في الساحل الشمالي الغربي شرق مدينة مرسى مطروح، في ظل عدم استقرار حالة الطقس في العديد من المحافظات التي تتعرض لمنخفض جوي يؤثر على العديد من المدن في المناطق الشمالية ووجه بحري في البلاد.

سوء الأحوال الجوية يحاصر المدن الساحلية

وتستمر حالة الطقس غدا غير مستقرة، وهو ما رصدته غرفة عمليات محافظة مطروح، والتي تتابع جميع المستجدات مع مجالس المدن في الحمام والعلمين والضبعة رأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، بعد سقوط أمطار في العديد من المناطق المختلفة في أنحاء المحافظة وحتى المناطق الواقعة على حدود محافظة الإسكندرية.

رفع حالة الطوارئ في مطروح

وأكد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب استمرار رفع حالة الطوارئ على مختلف أنحاء محافظة مطروح والمتابعة المستمره على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة الوطني للسلامة مع جميع الأجهزة المعنية منها شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية ومجالس المدن والوحدات المحليه القروية، وتجهيز جميع فرق التدخل السريع للتعامل مع المتغيرات في وقتها والتخلص من بؤر تجمعات مياه الأمطار في الطرق الداخلية والدولية والسريعة وذلك على مدار الساعة.