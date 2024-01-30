إسرائيل تطلب صفقة أسلحة جديدة من أمريكا.. كيف ردت واشنطن؟

بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لأكثر من 115 يومًا، اتجهت دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لطلب صفقة أسلحة جديدة.

رد أمريكا على طلب صفقات أسلحة جديدة

وذكر موقع «والا» الإسرائيلي، مساء الإثنين، أنّ مدير عام وزارة الجيش الإسرائيلي إيال زمير، طلب من الولايات المتحدة، زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية، فيما ردت مصادر أمنية أمريكية على الأمر قائلة: «سيتم بحث الموضوع، والرد سيكون بعد الانتخابات، حتى لا تؤثر القرارات السياسية في حكم الحكومة الأمريكية».

ورغم المطالبات الدولية لإسرائيل، بوقف إطلاق النار في غزة، فإن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، «هاجاري» ذكر بحسب صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، أنه لا تغيير في تعليمات إطلاق النار، في الوقت الذي وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رسالة إلى نتنياهو يطالبه فيها، بضرورة تغيير تعليمات إطلاق النار في قطاع غزة.

البيت الأبيض قلق من تصريح إسرائيلي

في سياق مواز، أشارت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إلى أن البيت الأبيض في واشنطن، أوضح أن تصريحات السياسيين الإسرائيليين بخصوص المستوطنات في غزة خطيرة.