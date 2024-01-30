طبيب يحذر من تناول الدواء بالمشروبات الغذائية

قال الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء، إنه يجب على المريض مراعاة عدة عوامل عند تناول الدواء، منها النظام الغذائي التي يتبعه المريض، وطبيعية الأدوية الخاصة به، كون الطعام والشراب يؤثران على فعالية الدواء، وقد يكون علاج هذا التأثير من خلال التقليل أو الزيادة في جرعة الدواء التي يتم تناولها.

الطريقة الصحيحة لتناول الأدوية

وأضاف «شريف»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية أية جمال الدين وأسماء يوسف، عبر فضائية «dmc»، أنه يجب تناول الأدوية بالمياه العادية وليست نظيرتها المعدنية، محذرا من تناول الدواء بالمشروبات الغذائية، مشيرا إلى أن هيئة الدواء حذرت من الأمر سالف الذكر، كون يوجد مجموعة علاجية تضم 5 أدوية تستخدم في علاج هشاشة العظام، ويتم تناولها مرة واحدة في الأسبوع، فضلا عن تناولها مع مياه تكون نسبة المعادن بها طبيعية لا زائدة أو قليلة، حتى لا تتأثر فعالية الدواء.

5 أدوية يُمنع تناولها بالمياه المعدنية

وتابع، أن هيئة الدواء أعلنت عن 5 أدوية مختصة في علاج هشاشة العظام يُمنع تناولها مع المياه المعدنية حتى لا تتأثر فعالية الدواء، موضحا أن حملات التوعية التي تطلقها هيئة الدواء تهدف إلى تصحيح سلوك المواطنين خلال تعاملهم مع الدواء من أجل الاستفادة بفعالية الدواء.