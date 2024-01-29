تحذير للحوامل من مضاد حيوي خطير.. وهيئة الدواء: يؤثر على عظام الجنين

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرًا تحذيريًا حول خطورة استخدام المضاد الحيوي التتراسيكلين للحوامل، موضحة أنه يؤثر على عظام الجنين، ويؤدي إلى تصبغ أسنانه باللون الأصفر.

ونصحت هيئة الدواء السيدات الحوامل بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى حدوث آثار جانبية إذا جرى استخدامه بشكل خاطئ، ويؤدي إلى حدوث بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ ما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.

وأعلنت هيئة الدواء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية WHO بدء سلسلة من ورش العمل والتدريب الميداني داخل مواقع التصنيع، للعمل على تطوير الأداء المهني لمفتشي المصانع، واطلاعهم على المستجدات العالمية في أحدث أساليب التفتيش على المصانع ومتابعة آليات التصنيع.

وشهد انطلاق ورش العمل والتدريب الميداني، للعاملين بهيئة الدواء المصرية، بمقر الهيئة بالمنصورية، الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، و الدكتورة منى معروف، منسق الشؤون الصيدلية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور جوي جوس، المستشار لمنظمة الصحة العالمية في ممارسات التصنيع الجيد، ود.كريس ستابس المستشار لمنظمة الصحة العالمية في ممارسات التصنيع الجيد.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير الكوادر من العاملين بهيئة الدواء المصرية لمواكبة التغيير في سوق العمل المحلي والدولي، وتماشيًا مع أحدث معايير كفاءة الأداء الدولية في تفتيش المصانع وسلسلة التصنيع وكيفية كتابة التقارير ذات الصلة، ودعم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».