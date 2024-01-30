حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الدقهلية

شنت رئاسة مجلس ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، حملات مكبرة ضمن الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، استدفت عددًا من القرى والعزب والوحدات المحلية لرصد المخالفات ومنعها وتطبيق القانون على المخالفين بكل قوة وحزم.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

وبحسب البيان، أكد محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر، أن الحملات استهدفت عددًا من القرى بينها الدراكسة، حيث ورد بلاغ بوجود مخالفة على مساحة 600 متر مربع، وتم إزالة المخالفة على الفور على نفقة المواطن المخالف ومصادرة معدات مواد البناء وإزالتها في المهد، ومن المقرر إعادة زراعة الأراضي بعد تبويرها.

إعداد التقارير بشأن المخالفات والتعديات

وفي سياق متصل، شدد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على أهمية إعداد التقارير بشأن المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك من خلال الإدارة العامة داخل ديوان المحافظة وضرورة رفع جميع كافة المخالفات بأشكالها وجمع مخلفات الهدم والأنقاض وإعادة الأراضي كما كانت عليها وزراعتها من جديد بعد تبويرها ومحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة.