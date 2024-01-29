إزالة 100 حالة تعديات على الأراضي الزراعية في ثالث أيام الموجة 22 بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

إزالة 100 حالة تعد على الأراضي الزراعية

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 100 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة منها 33 حالة تعد على أرض أملاك دولة جاءت بواقع 18حالة بمركز مغاغة، و15حالة بمركز المنيا، إلى جانب إزالة 63 حالة تعد على الأرض الزراعية بمركزي مغاغة والمنيا، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية، بالإضافة إلى 4 حالات إيقاف وإزالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119.

استمرار أعمال المرحلة الأولى للموجة 22

يذكر أن الموجه الــ 22 يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث تستمر أعمال المرحلة الأولى حتى 16 فبراير القادم، والمرحلة الثانية تبدأ 24 فبراير وحتى 15 مارس القادم، في حين تبدأ المرحلة الثالثة في 23 مارس القادم وحتى 12 أبريل المقبل.