محافظ القليوبية يتابع أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة.

الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وانطلقت السبت الماضي، أعمال الموجة 22 بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، والجهات والأجهزة المعنية، لوقف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وشهد المحافظ تنفيذ إزالة 5 مبان مخالفة على مساحة 2500 متر مربع، تنوعت ما بين 4 أدوار مخالفة مسلحات خرسانية بعمارتين بمنطقة عزبة عثمان، بالإضافة إلى 2 جمالون «هيكل صلب» مخالف وحالة بناء منزل بالطوب السويسي مستخدم كمخزن لجمع الخردة، وتم الإزالة بالكامل.

التصدي للتعديات على أملاك الدولة

وشدد المحافظ في بيان، على ضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعد

كما شدد المحافظ على ضرورة تحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معني بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

وأوضح المحافظ أن الموجة 22 تنفذ على ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير وحتى 12 أبريل المقبل، ومقسمة كالآتي:

- المرحلة الأولى بدأت 27 يناير الجاري وحتى 16 فبراير المقبل.

- المرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير وحتى 15 مارس المقبل.

- المرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل وحتى 12 أبريل المقبل.