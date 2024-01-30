مد فترة التقديم لوظائف البريد المصري حتى 15 فبراير.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مد فترة التقديم على وظائف البريد المصري حتى 15 فبراير، بحسب ما أعلنته بوابة الوظائف الحكومية، رغبة من الجهاز في إتاحة الفرصة للراغبين في الحصول على الوظائف المعلن عنها للتقديم خلال الأيام المقبلة.

وظائف البريد المصري 2024

وفي السطور التالية، نعرض طرق التقديم على وظائف البريد المصري، والمستندات والأوراق المطلوبة وفقا لبوابة الوظائف الحكومية.

طرق التقديم على وظائف البريد

- الدخول على رابط التقديم الإلكترونية في وظائف هيئة البريد المصري من خلال الضغط على هذا الرابط.

- الضغط على أيقونة وظائف هيئة البريد المصري.

- اختيار «تقديم طلب».

- ادخال البيانات المطلوبة.

- الضغط على تسجيل.

وظائف هيئة البريد

تطلب الهيئة التخصصات التالية:

أخصائي بريد

مهندس كهرباء

مهندس تخطيط النقل

مهندس ميكانيكا سيارات

مهندس ميكانيكا

أخصائي مكتب بريد

مهندس تشغيل وسائل النقل

أخصائي خدمة عملاء

وأكد جهاز التنظيم والإدارة أنه لن يجرى الالتفات إلى أي طلبات تصل أو تسلم باليد، والتقديم يكون عبر بوابة الحكومة الإلكترونية فقط.