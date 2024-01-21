«حماية المستهلك» يضبط حلوى مجهولة المصدر في حملة مكبرة بالدقهلية

واصل جهاز حماية المستهلك، جهوده الرقابية في الأسواق، لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، وفي هذا الإطار، شنّ جهاز حماية المستهلك، حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم إعلان الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يُتخذ من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية، لتحقيق الانضباط في الأسواق، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يحجب السلع أو يبيع بأزيد من السعر، مع إحالة المخالفين للنيابة العامة.

حملات جهاز حماية المستهلك في محافظة الدقهلية

ونفذ مأمورو الضبط القضائي بفرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية، بناءً على معلومات بوجود مصنع لتصنيع الحلوى بنطاق المحافظة، يصنع الحلوى باستخدام مواد ومكونات مجهولة المصدر، حملة مكبرة للمنشأة، وتبين صحة المعلومات وبمواجهة صاحب المنشأة، أقر بملكيته لها والمضبوطات، وجرى عمل محضر بالواقعة، وبلغ إجمالي المضبوطات 7.5 طن سكر مجهول المصدر، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

حملات جهاز حماية المستهلك في محافظة الجيزة

وبناء على المعلومات الواردة إلى الإدارة العامة للتحريات، التي تفيد بوجود أحد المحال التجارية بنطاق منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، لتجارة التبغ، يخزن كميات كبيرة من السجائر والتبغ مجهولة المصدر وبأعلى من السعر الرسمي، وبناءً عليه، تشكلت حملة رقابية من مأموري الضبط القضائي بالجهاز، وتوجهوا إلى المنشأة وأجروا محاولة شراء وأثبتوا واقعة بيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي، وتخزين كميات كبيرة وهائلة من السجائر والتبغ، جرى حجبها عن التداول، تمهيدًا لبيعها بأسعار مرتفعة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وجاءت المضبوطات على النحو الآتي:

- ضبط 4500 علبة سجائر (تم حجبها عن التداول، تمهيدًا لبيعها بأسعار مرتفعة).

- ضبط 530 عبوة معسل (غير مدون عليها أية بيانات).

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات أو المُغالاة في الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميًا، أو عبر خدمة الواتساب 01000000329.