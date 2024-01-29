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«الكهرباء» تنشر نماذج الأسئلة الاسترشادية لاختبارات وظائف «المحطات النووية» (صور)

كتب:

سلامة عامر
09:32 م | الإثنين 29 يناير 2024
وظائف ارشيفية

وظائف ارشيفية

قررت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، عقد اختبار اللغة الإنجليزية للمتقدمين لشغل وظائف مجموعة العلوم بالهيئة الدرجة الثانية والدرجة الثالثة المعلن عنها بموجب الإعلان رقم 1 لسنة 2023 بمعهد اللغات للقوات المسلحة الكائن في شارع إسماعيل الفنجري - كوبري القبة - الوايلي -القاهرة - أقرب محطة مترو أرض المعارض «https://maps.app.goo.gl/wmQz6wrBtrZJ6Lig8».

إخطار المتقدمين لوظائف الكهرباء 2023

وأشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه سيتم إخطار جميع المتقدمين المستوفين مبدئيا لشروط الوظائف بموعد الاختبار تحديدا على حسابهم على موقع الهيئة.

نماذج الأسئلة بوظائف الكهرباء 2023

وتنشر «الوطن» نماذج الأسئلة الاسترشادية للاختبارات الوظائف وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023 بموقع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من خلال الرابط التالي «https://nppa.gov.eg/src/pdfs/Qu1.pdf» وهي كالتالي:

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

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