7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في البرد القارس.. احذر التعرض للغبار والبخور

تؤثر تقلبات الطقس بشدة على مرضى الجيوب الأنفية، وتعرض البلاد حاليا لطقس غير مستقر، إذ تشهد بعض المناطق في السواحل الشمالية سقوط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، مع انتشار السحب في الساعات الأولى على عدد من محافظات الساحل الشمالي والقاهرة الكبرى، ما يؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية من خلال احتقان يصيب الغشاء المخاطي المبطن لجوف واحد أو أكثر من الجيوب الملحقة بالأنف، بحسب ما أكده الدكتور هاني موريس، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

وأضاف «موريس» في تصريح لـ«الوطن»، أن التهاب الجيوب الأنفية يسبب انغلاق فتحات الجيوب بشكل يؤدي لإمتلاء الجيوب بالسائل ما يسبب ألم رهيب وإحساس بالضغط على الأنف، ويحدث التهاب حاد نتيجة لعدة أسباب منها التعرض لدخان السجائر والهواء الجاف والبارد المستنشق، والسباحة، وأي عامل آخر مسبب لانسداد الأنف بما فيها الأجسام الغريبة، واللحميات المتضخمة، وانحراف الحاجز الأنفي الشديد، والأورام.

وتابع: يعتبر الصداع من أهم أعراض التهاب الجيوب الحاد، بالإضافة لحدوث سيلان الأنف في حال كانت الإصابة بسبب ميكروب ما، ويكون السيلان أصفر مائل إلى الخضرة وكريه الرائحة، يرافقه ارتفاع في الحرارة وشعور بالإنهاك.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في البرد القارس

وقدم موريس مجموعة من النصائح التي ينبغي للمصاب بمرض التهاب الجيوب الأنفية الحاد مراعتها في ضوء حدوث التقلبات الجوية، كالتالي:

- عدم التعرض لمسببات الحساسية مثل الغبار، وبخاخات التنظيف، والمواد القاتلة للحشرات، والبخور.

- الجلوس والنوم في أماكن رطبة؛ لأن الجفاف يزيد من مشاكل التهاب الجيوب الأنفية.

- استنشاق بخار الماء بين الفينة والأخرى وغسل الأنف بواسطة ماء خاص معقم؛ لأنه يساعد على الشفاء.

- الحصول على قسط واف من النوم والراحة خلال هجمات التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

- ترك التدخين نهائياً، وعدم الجلوس في مكان به أناس يدخنون.

- استخدام وسادة طبية كهربائية مخصصة للتخفيف من آلام الجيوب الأنفية، توضع فوق موضع الألم؛ بمعدل 10 دقائق كل ساعتين.

- استخدم المناديل الورقية المعقمة، وتناول الماء بكثرة تعويضاً عما يفقده الجسم من سوائل.

وأكد استشاري الأنف والأذن، أن العلاج الأولي لمريض الجيوب الأنفية يعتمد على إعطاء المسكنات ومضادات الاحتقان، و توصف المضادات الحيوية ومضادات الحساسية عند الضرورة، وقد يلزم وصف مركبات الكورتيزون، وفي بعض الحالات يضطر الطبيب فتح الجيوب المنسدّة جراحياً بهدف إفراغها مما تكدس فيها من مفرزات مليئة بالميكروبات.