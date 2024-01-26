5 زيوت سحرية للتخلص من التهاب الجيوب الأنفية.. «هترتاح في 10 دقايق»

يعاني آلاف الأشخاص من التهابات الجيوب الأنفية، وخاصة في فصل الشتاء، وهي أحد أكثر الأمراض شيوعا، وتحدث عند التهاب الأنسجة المبطنة للممرات الأنفية بسبب عدوى البكتيريا أو الجراثيم، ويشعر بها المريض حال معاناته من ألم في الأنف أو السيلان، أو احتقان الأنف بشكل كبير.

طرق منزلية كثيرة يمكن أن تعالج التهاب الجيوب الأنفية، وبخاصة الزيوت الطبيعية، إذ يمكن اللجوء إليها بدلا من استخدام الأدوية والبخاخات، حيث تعمل على تخفيف الالتهابات في وقت قليل لا يتعدى الـ10 دقائق، وفق الدكتور محمد عباس، أخصائي الأنف والأذن، وهي كالتالي:

5 زيوت للتخلص من التهاب الجيوب الأنفية

- زيت شجرة الشاي

يحتوي زيت شجرة الشاي على مركب ألفا سابين المضاد للفيروسات والجراثيم وهو ما يخفف احتقان الجيوب الأنفية، كما يساعد في تقليل تورم الجيوب الأنفية وسيلان الأنف.

- زيت النعناع

يحتوي زيت النعناع على المنثول وهو ما يحفز مستقبلات المخاط في أنفك لإعادة فتح مجاري الهواء لتسهيل التنفس، كما أنه يقلل الالتهاب.

- زيت الكافور

يتميز زيت الكافور بأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة وتخفف الاحتقان، ويمكنك تحضير وعاء من الماء الساخن مضاف إليه 3 إلى 7 قطرات من زيت الكافور، ثم قم باستنشاق البخار المنبعث منه مرتين أو ثلاث مرات يوميا لمدة 10 دقائق.

- زيت اللافندر

هو زيت عطري يقلل من الألم والاحتقان ويساعد في علاج التهاب الجيوب الأنفية، بسبب رائحته المهدئة التي تساعد على الاسترخاء وتخفيف حدة نزلات البرد.

- زيت الأوريجانو

يحتوي زيت الأوريجانو على مكون كارفاكرول وهو مضاد طبيعي لمنع نمو البكتيريا، ويكافح التهابات الجيوب الأنفية.

أخصائي الأنف والأذن نصح بضرورة الإكثار من شرب السوائل للمساعدة في إذابة المخاط وطرده من الأنف بسهولة أكبر، وتخفيف التهاب الجيوب الأنفية.