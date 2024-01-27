وصفة من العطّار تُخلصك من متاعب الجيوب الأنفية.. جربها الآن

يعاني الكثيرون من مشكلة التهاب الجيوب الأنفية خاصة في فصل الشتاء، نظرا لانخفاض درجات الحرارة، إذ تعد من الأمراض الأكثر شيوعا، فهي تحدث عندما يكون هناك التهاب في الغشاء المخاطي الرقيق سبب عدوى البكتيريا أو الجراثيم ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير وصفة طبيعية تخلص من متاعب الجيوب الأنفية.

وصفة طبيعية تساعد في علاج الجيوب الأنفية

وتوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن شرائها من العطار وتساعد في التخلص من التهاب الجيوب الأنفية ومنها الكركم والزنجبيل، حيث يعد الكركم من التوابل التي تحتوي على مادة فعالة تكون مضادة للالتهاب تعرف باسم «الكركمين»، كما أن الزنجبيل يساعد في التقليل من كمية السيلان الأنفي الذي يكون مفرطا أثناء الليل، لذلك يمكن للشخص خلط المكونين وشرب المزيج وتناوله مرتين في اليوم وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

من الوصفات الطبيعية التي تساعد على علاج الجيوب الأنفية شاي ورق الجوافة وذلك لأن أوراق الجوافة بها نسب عالية من فيتامين سي والحديد، لذا يُساعد في الخلاص من المخاط الزائد المتراكم في الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية وفقا لما ذكره الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن التحلية بعسل النحل من الطرق التي تساعد على التخفيف من التهاب الجيوب الأنفية لأن العسل يعمل على إنعاش الجسم وتغذيته ويقلل من الإحساس بالتعب وهو يساعد في علاج الاحتقان، حيث يعتبر من العوامل المساعدة على التئام الجروح والحروق، بالإضافة إلى أنه مضاد حيوي طبيعي.

الزنجبيل مع الليمون

لم تقتصر الوصفات الطبيعية التي تساعد على علاج التهاب الجيوب الأنفية عند هذا الحد، ولكن جاءت من ضمن الوصفات الطبيعية هي الزنجبيل مع الليمون المحلى بعسل النحل وهو مشروب طبيعي فعال، كما أن شاي النعناع مع الزنجبيل من الوصفات التي تساعد على التخلص من التهاب الجيوب الأنفية بالإضافة إلى أوراق الزعتر وأوراق الأوكالبتوس وجذر العرقسوس وأيضا القرفة، والينسون، والحلبة.

قدم «بدران» روشتة للوقاية من علاج الجيوب الأنفية والتي يجب على المرضى اتباعها ومنها غسل الأيدي بالماء والصابون بشكل متكرر لتجنب الإصابة بالفيروسات التي تسبب الأنفلونزا ونزلات البرد، والتي غالبًا ما تؤدي إلى التهابات الجيوب الأنفية، وشرب الكثير من الماء لأنه يساعد الترطيب الجيد، و أيضا إبقاء المخاط في الجيوب الأنفية رقيقًا متدفقاً بالإضافة إلى غسل الممرات الأنفية يوميًا بالماء أو بمحلول الملح المعقم للمساعدة في إزالة المخاط الزائد وترطيب الأغشية المخاطية.