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«معلومات الوزراء» يكشف خطة «الرعاية الصحية» في 2024.. منها إنشاء أول مستشفى افتراضي

كتب:

أسماء زايد
03:04 م | الإثنين 29 يناير 2024
هيئة الرعاية الصحية .. أرشيفية

هيئة الرعاية الصحية .. أرشيفية

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن خطة عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال عام 2024، والتي تشمل 7 محاور رئيسية.

محاور خطة الرعاية الصحية خلال 2024

وأضاف المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» أن محاور الخطة تتمثل فيما يلي:

- توفير الرعاية الصحية عن بعد.

- إتاحة الحصول على الخدمات الصحية بسهولة وفعالية.

-  توفير استشارين في جميع التخصصات  الطبية للمنتفعين.

-  تعزيز السياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية للهيئة تحت شعار «نرعاك في مصر».

-  تعزيز محور إدارة دورة الإيرادات بشكل فعال واستثماراتها في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات.

- تحقيق المزيد من التميز «التشغيلي الإكلينيكي بما يحقق النمو المستدام ويحقق تحسين كفاءة الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة».

- تعزيز استبقاء «الكفاءات الطبية والإدارية من خلال برامج حوافز إضافية مربوطة بمعايير قياس الأداء الإكلينيكي والإنتاجية».

- تعزيز الصحة الرقمية واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتحسين رعاية المرضى وإدارة المعلومات الصحية.

- توسيع نطاق مبادرات الرعاية الصحية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية الزيادة الجودة وتبادل الخبرات.

- إنشاء أول مستشفى افتراضي.

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