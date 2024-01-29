«معلومات الوزراء» يكشف خطة «الرعاية الصحية» في 2024.. منها إنشاء أول مستشفى افتراضي
كتب:
أسماء زايد
03:04 م | الإثنين 29 يناير 2024
هيئة الرعاية الصحية .. أرشيفية
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن خطة عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال عام 2024، والتي تشمل 7 محاور رئيسية.
محاور خطة الرعاية الصحية خلال 2024
وأضاف المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» أن محاور الخطة تتمثل فيما يلي:
- توفير الرعاية الصحية عن بعد.
- إتاحة الحصول على الخدمات الصحية بسهولة وفعالية.
- توفير استشارين في جميع التخصصات الطبية للمنتفعين.
- تعزيز السياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية للهيئة تحت شعار «نرعاك في مصر».
- تعزيز محور إدارة دورة الإيرادات بشكل فعال واستثماراتها في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات.
- تحقيق المزيد من التميز «التشغيلي الإكلينيكي بما يحقق النمو المستدام ويحقق تحسين كفاءة الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة».
- تعزيز استبقاء «الكفاءات الطبية والإدارية من خلال برامج حوافز إضافية مربوطة بمعايير قياس الأداء الإكلينيكي والإنتاجية».
- تعزيز الصحة الرقمية واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتحسين رعاية المرضى وإدارة المعلومات الصحية.
- توسيع نطاق مبادرات الرعاية الصحية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية الزيادة الجودة وتبادل الخبرات.
- إنشاء أول مستشفى افتراضي.