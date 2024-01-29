«الرعاية الصحية» توقع بروتوكول تعاون لتعزيز السياحة العلاجية في مصر

وقع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بروتوكول تعاون ثنائي مشترك بين هيئة الرعاية الصحية وشركة إيكو ميديكال الإماراتية، بهدف جذب الاستثمارات والمستثمرين في مجالات الرعاية الصحية والخدمات المساندة المتعلقة بالمجال الصحي، وخاصةً من دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز السياحة العلاجية في مصر.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث»، والذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024، تحت شعار «تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية».

ووقع البروتوكول كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور مجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، ممثلًا عن الشركة.

تطور قطاع الرعاية الصحية

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون بين هيئة الرعاية وإيكو ميديكال، مؤكدًا أهمية التعاون مع الشركات الرائدة في مجال الاستثمار في الخدمات الصحية وتقديم الدعم والاستشارات الإدارية، وأوضح أن هذا التعاون يساهم في فتح أسواق جديدة للسياحة العلاجية وجذب الاستثمارات الصحية إلى مصر، وبخاصةً من دول مجلس التعاون الخليجي، ويساهم أيضًا في استمرار تطور قطاع الرعاية الصحية في مصر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أشار إلى أن الهدف من هذا التعاون هو تطوير نظام الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في هذا المجال.

وتابع: «نستهدف جذب كبرى الاستثمارات وتنمية السياحة العلاجية في مصر لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي بها، مؤكدًا أيضًا حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية الدائم على تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والتعاون المستدام على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية، بهدف تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر وتحقيق التحول الشامل والمستدام في هذا المجال، ومنها العمل المشترك مع شركة إيكو ميديكال لتعزيز التحسين المستمر والابتكار في قطاع الرعاية الصحية ومواكبتها أحدث التطورات والمعايير العالمية».

وأعرب الدكتور مجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر، مؤكدًا التزام الشركة بتقديم الدعم اللازم والخبرات الفنية لتعزيز القدرات الصحية والاستثمار والسياحة العلاجية في مصر، وموضحا أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لأن تكون وجهة جاذبة للسياحة العلاجية ومستدامة للاستثمار من جميع أنحاء العالم.