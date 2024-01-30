بعد تصويره لأول مرة.. معلومات غريبة عن القرش الأبيض حديث الولادة

التقطت صورة هي الأولى من نوعها لقرش أبيض حديث الولادة من قبل كارلوس جاونا صانع أفلام عن الحياة البرية، وطالب الدكتوراه في علم الأحياء بجامعة كاليفورنيا ريفرسايد، وذلك بالاعتماد على طائرة بدون طيارعلى بعد حوالي 305 أمتار من الشاطئ بالقرب من سانتا باربرا، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ما هو طول القرش حديث الولادة؟

أظهرت اللقطات قرشا صغيرا بلغ طوله حوالي 1.5 متر فقط، ويتسم بجسم رفيع، مقارنة بأسماك القرش البالغة التي تتسم بجسم سميك، ويصل طولها لحوالي 4.9 متر، كما شوهد القرش الصغير وهو يتخلص من طبقة خارجية على جسمه أثناء السباحة، والتي اعتقد المصور أنها طبقة غشاء جيني متبقية من حليب الأم.

ونستعرض أغرب 5 معلومات عن سمكة القرش، وفقًا لموقع Sciencealert، وهي كالتالي:

- سمكة القرش لا تنام أبدًا منذ مولدها حتى موتها.

- تعيش القروش في البحار والمحيطات منذ حوالي 400 مليون سنة، لذا يمكن اعتبارها أقدم من الديناصورات.

- يمتلك جنين القرش أسنان حادة تمكنه من التهام الأجنة الأخرى.

- تتحرك القروش بشكل دائم منذ ولادتها وحتى الوفاة، لتستطيع التنفس بشكل سليم، لأن أجسامها غير مجهزة بأكياس هوائية مثل باقي الأسماك.

- تقوم سمكة القرش بإخراج معدتها خارج جسمها تمامًا لتنظيفها، والتخلص من الفضلات ثم تعيدها إلى مكانها مرة أخرى في أقل من ثانية.