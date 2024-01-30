اعترافات كايل ووكر في رسالة اعتذار لزوجته.. ماذا قال مدافع مانشستر سيتي؟

«ما فعلته أمر فظيع وأتحمل مسؤوليته بالكامل»، الكلمات الأولى في اعترافات كايل ووكر مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، التي قدم من خلالها اعتذار لزوجته آني كيلنر، بعد الأقاويل التي أحاطت به مؤخرًا، التي تتعلق بدخوله في علاقة غرامية بعيدة عن أسرته، لكنه الآن يحاول بشتى الطرق الوصول إليها، للعفو عما بدر منه.

اعترافات كايل ووكر.. رسالة اعتذار لزوجته

«أدين لكِ بالاعتذار، اتخذت خيارات حمقاء، لم أكن أتصور تلك القرارات، حاولت كثيرًا أن أصل إليكِ وأتحدث معكِ، لكن أشعر أنكِ مررتِ بالكثير من الألم والأذى، لا أستطيع أن أفكر أو أتخيل ما تمرين به، أفعالي تسببت في كثير من الألم لكثير من الناس»، كانت تلك اعترافات كايل ووكر، مؤكدا خلالها أنه لا يعرف كيف يقدم اعتذار لزوجته آني كيلنر، وفقًا لما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

سبب اعتذار مدافع مانشستر سيتي

وأكد كايل بالاعتذار لزوجته، أنه يشهر بأسف شديد على ما فعله: «أريد أن أعبر عن أسفي أيضًا لكل أفراد عائلتي، لم أصدق فعلتي هذه تجاه زوجتي»، إذ أن بينهما 3 أطفال، ويذكر أنها حامل الآن في الطفل الرابع، لكنها مصممة على الانفصال، وأعلنت بالفعل نهاية علاقتها به، موضحة أن سبب الانفصال هو خيانة ووكر، بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأمام الملايين ما زال يردد كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي، كلمات الاعتذار لزوجته، مؤكدًا أن أي شخص معرض للخطأ: «إثبات خطأ أي شخص وارد أن يحدث»، ويبدو أنه يعيش الآن بمفرده، بعيدًا عن منزل الزوجية، بينما لا تزال زوجته آني وأطفاله يعيشون في منزل العائلة، بينما هي مصممة على الانفصال، بعد اعترافاته الأخيرة.