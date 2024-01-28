عرب العيايدة بطلا لدوري الأندية الصغيرة في خماسي كرة القدم بالقليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، نهائي دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية، الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، على ملاعب جمعية الشبان العالمية ببنها، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

نهائيات دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية

شهدت النهائيات لدوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية منافسات قوية بين الفرق المتنافسة، سعيًا لخطف بطاقة الصعود للتصفيات النهائية، ووصل فريقي عرب العيايدة ودمنهور شبرا لنهائي خماسي كرة القدم، وانتهت المواجهة بفوز فريق عرب العيايدة 3 - صفر، بحضور كل من الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة، نيفين ممدوح، ميرام السيد مسؤول الإداره المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والكابتن محمد عزازي مدير إدارة الرياضة بالمديرية.

بطل دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية

وهنأ وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فريق عرب العيايدة بطل دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية في خماسي كرة القدم، موضحا أن دوري الأندية الصغيرة تضمن أيضا «كرة اليد، وتنس الطاولة»، وحصلت الفرق الفائزة في كرة اليد وتنس الطاولة على جوائز مالية.