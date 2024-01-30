خبير اقتصادي يطالب بمناقشة 4 ملفات مهمة في الحوار الوطني

أكد الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعديل الميزان التجاري بين الاستيراد والتصدير، والشمول المالي والتحول الرقمي، هي أهم الملفات التي يجب مناقشتها على طاولة الحوار الوطني الاقتصادي.

وأوضح أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يُعد أحد أهم العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، وخفض الواردات.

استكمال وثيقة التوجيهات الاستراتيجية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الدعوة لإقامة حوار وطني اقتصادي يعد استكمالا لوثيقة التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد لعام 2024، والتي طرحها مجلس الوزراء، موضحا أن الهدف الأساسي من الحوار هو الوصول إلى تصور أشمل وأعمق للآليات التنفيذية والمتطلبات التشريعية المتعلقة بالشأن الاقتصادي، والتي تساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات العالمية ودعم المستثمر المحلي.

وتابع أنه يجب توقيع اتفاقيات مع المنظمات التمويلية الدولية لسد الفجوة التمويلية الاقتصادية، إلى جانب التركيز على رفع الكفاءة الفنية للعمالة والعمل على تخريج عمالات فنية صناعية مدربة على مستوى عال بالتعاون مع القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يعتبر له مردود استثماري مباشر على الدولة.