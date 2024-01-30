رئيس «أمنية مصر للتنمية» تكشف تفاصيل دعم الصم والبكم (فيديو)

قالت المهندسة أمنية طنطاوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أمنية مصر للتنمية، إنّ فكرة إنشاء المؤسسة جاءت نتيجة إيمانها الشديد بأنّ الصم والبكم أشخاص طبيعيون تماما، ويمتلكون العديد من المواهب والقدرات، ولا يختلفون عن أي شخص عادي إلا في أسلوب التواصل.

تبادل الخبرات مع مؤسسات الصم والبكم العالمية

وأضافت رئيس مجلس أمناء مؤسسة أمنية مصر للتنمية، في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أنّها عملت على التعاون وتبادل الخبرات مع مؤسسات الصم والبكم العالمية للاستفادة من خبراتهم ومعرفة طرق التعاون مع المجتمع.

وأكدت طنطاوي، أنّ الرئيس السيسي كرّمها ضمن مبادرة «اسمعونا لدعم الصم وضعاف السمع»، وهذا التكريم كان دفعة لمزيد من العمل الخيري.

مشاركات من الصم وضعاف السمع في التصنيع

وأشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة أمنية مصر للتنمية، إلى أنّ هناك مشاركات من الصم وضعاف السمع في التصنيع، وعرضوا منتجاتهم في معارض الصناعات المصرية مثل معارض تراثنا وديارنا، ولقيت منتجاتهم استحسان الزائرين.

نشر الوعي بين أهالي الصم وضعاف السمع

وأوضحت طنطاوي، أنّ المؤسسة تعمل على نشر الوعي بين أهالي الصم وضعاف السمع لتعليمهم كيفية التعامل معهم بشكل سليم وتدريبهم على العديد من المهارات، إضافة إلى اكتشاف مواهبهم لدمجهم داخل المجتمع ومساعدتهم على الحياة بصورة طبيعية.

المؤسسة تسعى لتحقيق العديد من الأهداف

وأكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة أمنية مصر للتنمية، أنّ المؤسسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، كما يلي.

- تمكين الصم وضعاف السمع من الحصول على حقوقهم كاملة.

- دمجهم داخل المجتمع وجعلهم أعضاء فاعلين.

- اكتشاف مواهبهم ودعم مسيرتهم المهنية.

- نشر الوعي المجتمعي حول الإعاقة السمعية.

وأعربت طنطاوي عن أملها في أن تتمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها ومساعدة الصم وضعاف السمع على العيش حياة كريمة وطبيعية.