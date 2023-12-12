رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

200 من الصم والبكم يدلون بأصواتهم في إحدى لجان انتخابات الرئاسة بقنا (صور)

كتب:

رجب آدم
11:30 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الصم والبكم أثناء التصويت

الصم والبكم أثناء التصويت

شهدت مدرسة الصم والبكم، في مساكن عثمان أحمد عثمان في مدينة قنا، توافد العشرات من الناخبين من ذوي الهمم من الصم والبكم، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وقال محمد المنشاوي، مترجم الإشارة، في المدرسة، إنه فوجئ بمجموعة من ذوي الهمم تجمعوا في مجموعة كبيرة 200 شخص، ويطالبونني بأن أرافقهم إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجنة المدرسة بمساكن عثمان أحمد عثمان.

تيسير إجراءات التصويت

وأضاف مترجم الإشارة لـ«الوطن»، أن ذوي الهمم دائما ما يلبون نداء الوطن، وعندما دخلوا اللجنة جميعهم صوتوا بشكل سلس دون أي معوقات.

وتابع، أن ذوي الهمم من الصم والبكم عندهم حس وطني، خاصة بعد اهتمام الدولة بهم في الفترة الأخيرة، حيث منحتهم مميزات كثيرة من خلال خدمات طبية ومساعدات مادية وغيرها.

يذكر محافظة قنا ، بها أكثر من 2 مليون و146 ألف ناخب وناخبة موزعين على 341 لجنة فرعية .

وأشار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إلى انتظام عملية التصويت في جميع لجان الاقتراع بمحافظة قنا، في اليوم الثالث والأخير للتصويت في الاستحقاق الدستوري الأهم الانتخابات الرئاسية 2024.

اقرأ المزيد:

مسيرة للمعلمين والشباب إلى لجان الانتخابات الرئاسية في مطروح (صور)

المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

«الوطنية للانتخابات» تشكر المصريين على مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية

مسلم: أحداث غزة حفزت المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

انتظام عملية التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بأسوان

محافظ بني سويف: انتظام عملية التصويت داخل لجان الانتخابات الرئاسية

المطربة هدى: الانتخابات الرئاسية 2024 مختلفة ومنظمة وتشهد إقبالا كثيفا
بقلم رجب آدم