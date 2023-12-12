200 من الصم والبكم يدلون بأصواتهم في إحدى لجان انتخابات الرئاسة بقنا (صور)

شهدت مدرسة الصم والبكم، في مساكن عثمان أحمد عثمان في مدينة قنا، توافد العشرات من الناخبين من ذوي الهمم من الصم والبكم، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وقال محمد المنشاوي، مترجم الإشارة، في المدرسة، إنه فوجئ بمجموعة من ذوي الهمم تجمعوا في مجموعة كبيرة 200 شخص، ويطالبونني بأن أرافقهم إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجنة المدرسة بمساكن عثمان أحمد عثمان.

تيسير إجراءات التصويت

وأضاف مترجم الإشارة لـ«الوطن»، أن ذوي الهمم دائما ما يلبون نداء الوطن، وعندما دخلوا اللجنة جميعهم صوتوا بشكل سلس دون أي معوقات.

وتابع، أن ذوي الهمم من الصم والبكم عندهم حس وطني، خاصة بعد اهتمام الدولة بهم في الفترة الأخيرة، حيث منحتهم مميزات كثيرة من خلال خدمات طبية ومساعدات مادية وغيرها.

يذكر محافظة قنا ، بها أكثر من 2 مليون و146 ألف ناخب وناخبة موزعين على 341 لجنة فرعية .

وأشار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إلى انتظام عملية التصويت في جميع لجان الاقتراع بمحافظة قنا، في اليوم الثالث والأخير للتصويت في الاستحقاق الدستوري الأهم الانتخابات الرئاسية 2024.