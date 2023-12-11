ظروفه ممنعتوش.. «عطية» من الصم والبكم يصر على المشاركة في انتخابات الرئاسة

أمام مدرسة الشهيد طيار محمد جمال، بمنطقة المنيل حضر رجل ستيني أصم، يشير بأصابعه، طلبا للمساعدة من الشباب المتطوعين المصطفين أمام اللجان، جاء رغم ظروفه الخاصة، رغبة في المشاركة السياسية والإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة 2024.

من السيدة عائشة إلى المنيل

«الحاج عطية محمود» من الصم والبكم، لم تمنعه إعاقته وظروفه الخاصة، من النزول إلى مقر لجنته الانتخابية والتصويت في الانتخابات الرئاسية: «أنا جيت من السيدة عائشة عشان أنتخب، ولجنتي هنا في المنيل مينفعش ما أنزلش»، بحسب وصفه بلغة الإشارة خلال حديثه لـ«الوطن».

الحرص على التصويت في الانتخابات

لم تكن تلك المرة الأولى التي يحرص فيها الرجل الستيني على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وبحسب قوله يحرص على المشاركة منذ عام 2014 بعد ثورة 30 يونيو، مشيرا بأصابع يديه بلغة الإشارة، بإشارات تدل على حب الوطن، بحسب ترجمة أحد الشباب المتطوعين، الذي كان برفقته من بداية باب اللجنة الانتخابية، حتى انتهائه من عملية التصويت.

وانطلق اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحا، على أن يستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساء.