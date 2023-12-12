«إكسترا نيوز»: لوحات على الممرات الانتخابية بلغة الإشارة لمساعدة الصم والبكم

قالت ياسمين الضوي مراسلة «إكسترا نيوز» من بور سعيد، إنه منذ الساعات الأولى وكافة المقرات الانتخابية على أتم الاستعداد، وهناك مسيرات حاشدة من قبل أحزاب وموظفي الغرفة التجارية، ومديرية التربية والتعليم، وكافة اللجان مجهزة بكافة وسائل الراحة، التي من شأنها التيسير على المواطنين.

وأشارت إلى أنه يوجد خارج المقرات الانتخابية مظلات للشمس، ومقاعد للجلوس والراحة، وكراسي متحركة لنقل كبار السن وذوي الهمم، من أمام مقرات اللجان الانتخابية وحتى اللجنة الخاصة بهم، وحتى رجال الشرطة يقفون على قدم وساق، وموجودين لتأمين المقرات، بالإضافة إلى لوحات إرشادية على الممرات، مرسوم عليها أسهم تحدد اتجاه الحركة على الأقدام.

وأشرت إلى أن هناك لوحات على الممرات، مكتوب عليها بلغة الإشارة لمساعدة الصم والبكم، للإرشاد بكيفية الإدلاء بأصواتهم بطرق صحيحة، لافتة إلى أن الأجواء في بور سعيد مشجعة للنزول، ودرجات الحرارة معتدلة، والطرق والشوارع حول اللجان تشهد سيولة مرورية.