«تحديث الصناعة» يبحث مع اتحاد المستثمرين تطوير ودعم الشركات الناشئة

حرص مركز تحديث الصناعة برئاسة دعاء سليمة، بدعوة من الاتحاد المصري لجمعيات واتحاد المستثمرين، على حضور الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والاستماع إلى المعوقات التي تواجه المجتمع الصناعي من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها، وكذلك عرض جهود الدولة ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة لتذليل العقبات أمام المستثمرين والمجتمع الصناعي كافة.

دور المركز في ملف ربط الصناعة بالأكاديمية

وتحدثت دعاء سليمة حول دور المركز في ملف ربط الصناعة بالدراسة الأكاديمية من خلال التواصل مع المراكز القومية للبحوث والجامعات المختلفة، للاستفادة من الدراسات التي يقوم بها الباحثون في العمليات الصناعية.

وقالت إن المركز يدعم الشركات الناشئة من خلال ملف تعميق التصنيع المحلي الذي تتبناه الدولة بقوة من أجل زيادة تنافسية المنتجات وخفض الواردات.

دور مركز تحديث الصناعة

ومن جانبهم، أثنى السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين على ما تم عرضه من جهود في هذا الشأن من جانب المركز، وقدم الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشكر إلى رئيس مركز تحديث الصناعة على ما تقدم به المركز من جهود لتحسين بيئة الأعمال، مؤكدين دعمهم للمركز في نموذج أعمال ربط الدراسات الأكاديمية بالصناعة ومعربين عن رغبته في المزيد من التعاون والنجاحات مستقبلا.