طقس شديد البرودة بالإسكندرية.. رفع حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار

تواجه الإسكندرية حالة من الطقس السيئ شديد البرودة مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة على جميع مناطق الإسكندرية، ورفعت الأحياء درجة الاستعداد والطوارئ لكسح وشفط مياه الأمطار التي تغرق الشوارع بسبب الهطول المستمر للأمطار بسبب نوة الكرم التي تضرب الإسكندرية ومستمرة حتى نهاية الأسبوع.

إدارات الحي تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الأمطار

ويقول السيد موسى رئيس حى العامرية أول بالإسكندرية لـ«الوطن» إن إدارات الحي المعنية تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع الأمطار الغزيرة التي تهطل بشكل مستمر منذ الأمس ولم تتوقف، ولذلك يستمر عمل سيارات الشفط والكسح لتحقيق السيولة المرورية وحرصاً على حياة المواطنين لعدم تعرضهم لأي آثار جانبية جراء الأمطار الغزيرة التي تضرب مناطق حي العامرية.

المناطق الحرجة

وأضاف موسى، إن المتابعة مستمرة من خلال دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام الحي وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي لمتابعة تمركزات سيارات شركة الصرف الصحي بالمناطق الحرجة بالطريق الصحراوي بمدخل عبد القادر وأمام الجراري وأمام مسجد الفرقان وأمام هيونداي ورفع وتصريف تجمعات مياه الأمطار بالطريق لتحقيق السيولة المرورية.

متابعة حالة الشوارع

كما قامت إدارة الصرف الصحي وإدارة المتابعة الميدانية ومتابعة مكتب رئيس الحي وجميع الإدارات المعنية بمتابعة حالة الشوارع وتجمعات مياة الأمطار والتعامل الفوري معها بمنطقة قشوع وعبدالقادر أمام مستشفى الهلال الأحمر ومسجد السيدة عائشة وشارع السلام، وشارع الوكالة وشارع مخزن الزيت وشارع البنك وشارع أسماء وشارع الخاصة الملكية وشارع sos وشارع عشرين والبردويل وطريق الخدمات ومتابعة مدى كفاءة الشنايش بجميع شوارع الحي .