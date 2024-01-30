ضعف المياه عن 3 قرى في بني سويف اليوم.. اعرف المواعيد

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، إجراء أعمال الصيانة الدورية لتطهير خزان محطة الحلابية، ما يؤدي إلى ضعف المياه بـ3 قرى وتوابعها، اليوم الثلاثاء.

أماكن ومواعيد ضعف مياه الشرب في بني سويف اليوم

وأعلنت الشركة خلال بيان صحفي، اليوم، أنه ضخ المياه سيضعف عن قرى: تزمنت الشرقية، الحلابية مركز بني سويف، والضباعنة مركز ببا، من الساعة 1 ظهر اليوم الثلاثاء 30 يناير وحتى الـ 7 صباح غد الأربعاء 31 يناير، بسبب أعمال تطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه الحلابية «1» مركز بني سويف، على أن يتم التعويض من محطة الحلابية «2».

مياه بني سويف تعتذر عن فترات ضعف المياه

وتقدمت الشركة باعتذارها عن ضعف الخدمة خلال الفترة المذكورة، لوجود أعمال تطهير محطة المياه، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة بقيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضي على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.